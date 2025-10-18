Süper Lig'de cumartesi ateşi!

Haberin Devamı

Milli maçlar için verilen aranın ardından Süper Lig’de heyecan bugün oynanacak 4 karşılaşma ile kaldığı yerden devam edecek.

Derbide Beşiktaş ile berabere kalan Galatasaray bugün saat 20.00’de Nuri Şahin ile çıkış arayan Başakşehir’e konuk olacak. Atilla Karaoğlan’ın düdük çalacağı mücadelede Davinson Sanchez cezası, Wilfred Singo ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un Devler Ligi’ndeki Bodo/ Glimt maçını düşünerek milli takımdan yorgun dönen Osimhen’i kulübeye çekmesi İcardi’yi 11’de oynatması bekleniyor.

Kartal çıkış arıyor Gençler seriyi sürdürmek istiyor

Üst üste 2 maç kazandıktan sonra Galatasaray’a takılan Beşiktaş da bugün saat 17.00’de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’ndaki maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Bu mücadele öncesinde siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı yok. Sakatlıkları bulunan Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure’nin de forma giymesi beklenmiyor.

Ligde ilk 5 maçını kaybettikten sonra 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeye çalışacak. Başkent ekibinde tedavisi süren Varesanovic’in durumu da maç günü belli olacak.

Karadeniz’de derbi vakti: Rizespor-Trabzonspor

Ligin 9. haftasında bugün Karadeniz derbisi heyecanı da yaşanacak. Fatih Tekke yönetiminde ilk 8 haftada topladığı 17 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor saat 17.00’de Rizespor’un konuğu olacak. Karşılaşmanın hakemi ise Halil Umut Meler. Bordo mavililerde sakatlığı nedeniyle TFF’ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Fırtına kazanıp 3’te 3 yapmak isterken 5-2’lik Antalyaspor galibiyeti ile dikkat çeken Rize ise evinde son 3 maçta puan vermediği komşusunu yine eli boş göndermenin planlarını yapıyor.

