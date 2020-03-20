MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de corona virüs (Koronavirüs) nedeniyle maçlar ertelendi, gözler beIN Sports'ta
GeriFutbol Süper Lig'de corona virüs (Koronavirüs) nedeniyle maçlar ertelendi, gözler beIN Sports'ta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.03.2020 - 08:52,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de corona virüs (Koronavirüs) nedeniyle maçlar ertelendi, gözler beIN Sports'ta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de corona virüs (Koronavirüs) nedeniyle maçlar ertelendi, gözler beIN Sports'ta
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de maçların ertelenmesi sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Digiturk'un üyelerine yönelik bir çalışma başlatma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Süper Lig maçlarının ertelenmesi sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Yayıncı kuruluş Digiturk, üyelerine yönelik bir çalışma başlatmak üzere.

Bu çalışma kapsamında üyelik dondurma ya da iade gibi seçenekler de olacak. Digiturk, bu konuda yurtdışındaki örnekleri de inceleyerek maçların başlama tarihine göre üyelerine bir duyuru geçecek.

Konuyla ilgili olarak yakın kaynaklar, “Kimsenin mağdur edilmemesi adına çalışmalar yürütülüyor. Burada özellikle kafe ve restoran gibi yerlere yönelik de çalışmalar var” dedi.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Ligi, Fransa Ligi, Euroleague gibi birçok ligi yayınlanan yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yaklaşık 3 milyon abonesi bulunuyor. (Ajansspor)

9
Süper Lig ne zaman nasıl başlayacak 6 farklı senaryo...
Süper Lig ne zaman nasıl başlayacak? 6 farklı senaryo...

Süper Ligde corona virüs (Koronavirüs) nedeniyle maçlar ertelendi, gözler beIN Sportsta

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle