Süper Lig'de çok ilginç olay! Kayserisporlu Bahoken takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart gördü

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Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Kayserispor, 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip beşinci ve 10. dakikalarda bulduğu gollerle maçın başında 2-0 öne geçmeyi başardı.

BAHOKEN'DEN TAKIM ARKADAŞINA TOKAT

Mücadelenin 23. dakikasında sahalarda eşine çok az rastlanan bir olay meydana geldi. Hakemin oyunu durdurduğu sırada takım arkadaşı Cardoso'nun üzerine yürüyen Bahoken çok öfkelendi. İkili önce kafa kafaya gelirken Bahoken bir anda takım arkadaşı Cardoso'ya tokat attı. Olayın şaşkınlığını yaşayan Cardoso, tokat sonrası yedek kulübesine dönerek Bahoken'i işaret etti.

YARDIMCININ UYARISIYLA KIRMIZI KART GÖRDÜ

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O sırada diğer pozisyonla ilgilenen maçın hakemi Burak Pakkan, yardımcı hakemin uyarısıyla Bahoken'e direkt kırmızı kart gösterdi ve oyundan attı. Bahoken uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.

İŞTE O ANLAR

Bahoken'in kırmızı kart görmesine neden olan hareketipic.twitter.com/sBaxcy3vog — Spor Arena (@sporarena) January 25, 2025

AKILLARA KEREM-MARCAO GELDİ

2021 yılında dönemin Galatasaray oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ile Marcao arasında da bir tartışma yaşanmış ve Brezilyalı oyuncu takım arkadaşına vurmuştu. Kırmızı kart gören Marcao'ya kulüp para cezası, Türkiye Futbol Federasyonu ise sekiz maç ceza vermişti.