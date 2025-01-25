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Süper Lig'de çok ilginç olay! Kayserisporlu Bahoken takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart gördü

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#Süper Lig#Kayserispor#Bahoken
Süper Ligde çok ilginç olay Kayserisporlu Bahoken takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 14:42

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın 23. dakikasında enteresan bir olay yaşandı. Kayserispor'un golcüsü golcüsü Stephan Bahoken takım arkadaşı Cardoso'ya attığı tokat nedeniyle kırmızı kart gördü.İşte detaylar...

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Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Kayserispor, 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip beşinci ve 10. dakikalarda bulduğu gollerle maçın başında 2-0 öne geçmeyi başardı.

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BAHOKEN'DEN TAKIM ARKADAŞINA TOKAT

Mücadelenin 23. dakikasında sahalarda eşine çok az rastlanan bir olay meydana geldi.  Hakemin oyunu durdurduğu sırada takım arkadaşı Cardoso'nun üzerine yürüyen Bahoken çok öfkelendi. İkili önce kafa kafaya gelirken Bahoken bir anda takım arkadaşı Cardoso'ya tokat attı. Olayın şaşkınlığını yaşayan Cardoso, tokat sonrası yedek kulübesine dönerek Bahoken'i işaret etti.

Süper Ligde çok ilginç olay Kayserisporlu Bahoken takım arkadaşına tokat attı, kırmızı kart gördü

YARDIMCININ UYARISIYLA KIRMIZI KART GÖRDÜ

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O sırada diğer pozisyonla ilgilenen maçın hakemi Burak Pakkan, yardımcı hakemin uyarısıyla Bahoken'e direkt kırmızı kart gösterdi ve oyundan attı. Bahoken uzun süre itiraz etse de karar değişmedi. 

İŞTE O ANLAR

AKILLARA KEREM-MARCAO GELDİ

2021 yılında dönemin Galatasaray oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ile Marcao arasında da bir tartışma yaşanmış ve Brezilyalı oyuncu takım arkadaşına vurmuştu. Kırmızı kart gören Marcao'ya kulüp para cezası, Türkiye Futbol Federasyonu ise sekiz maç ceza vermişti.

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#Süper Lig#Kayserispor#Bahoken

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