Süper Lig'de bu hafta maç var mı? 32. Hafta maçları ne zaman? İşte son bilgiler
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftası geride kaldı. Milli maçlar nedeni ile bu hafta maç yapılmayan Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta maç var mı? 32. Hafta maçları ne zaman?
Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek Süper Lig'de 32. haftanın müsabakaları, 3 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. 32. haftanın müsabaka programı şöyle:
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
4 Nisan Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Nisan Pazartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)