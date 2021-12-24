Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig 19. hafta fikstürü

25 ARALIK CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
26 ARALIK PAZAR:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)
27 ARALIK PAZARTESİ:
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)