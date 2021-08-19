Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig'de 2. haftanın fikstürü
Süper Lig'de ikinci hafta'nın fikstürü ve müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. İşte Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar ve maç programı
Süper Lig'in 2. hafta programında açılış mücadelesi bu hafta Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor mücadelesi ile başlayacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
20 AĞUSTOS CUMA:
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan
21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk
22 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
23 AĞUSTOS PAZARTESİ:
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek