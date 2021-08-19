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Spor Arena
Haber Giriş: 19.08.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig'de 2. haftanın fikstürü

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Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig'de 2. haftanın fikstürü

Süper Lig'de ikinci hafta'nın fikstürü ve müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. İşte Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar ve maç programı

Süper Lig'in 2. hafta programında açılış mücadelesi bu hafta Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor mücadelesi ile başlayacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

 

20 AĞUSTOS CUMA:

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

 

21 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan

21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk

22 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 AĞUSTOS PAZARTESİ:

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

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