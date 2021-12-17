Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig'de 17. haftanın fikstürü

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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta yarın oynanacak GZT Giresunspor - Altay maçı ile başlayacak. Pazar günü oynanacak derbide ise Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında GZT Giresunspor, Altay'ı konuk edecek. Bu hafta derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de mücadele edecek. Lider Trabzonspor da Hatayspor'u ağırlayacak. Galatasaray ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

17 Aralık Cuma:

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

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19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)