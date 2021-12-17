Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig'de 17. haftanın fikstürü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorumErdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'#Teknoloji
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Donacağız İstanbul için canlı yayında uyarıDonacağız! İstanbul için canlı yayında uyarı#Meteoroloji
Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Günlerdir bekleniyordu Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABDden jet cevap geldiGünlerdir bekleniyordu! Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABD'den jet cevap geldi!#Rusya
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Kim şimdi de gülmeyi yasakladı 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...Kim şimdi de gülmeyi yasakladı! 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...#Kuzey Kore
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Yeni skandal patladı: Bu kez başrolde pizza var...Yeni skandal patladı: Bu kez başrolde pizza var...#Boris Johnson
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Şoke eden açıklama: 3. Dünya Savaşına hazırlanıyoruz 400 bin gazi hazırda bekliyor...Şoke eden açıklama: 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyoruz! 400 bin gazi hazırda bekliyor...#Ukrayna
Korkunç detaylar tek tek ortaya çıktı Seks gurusu nerede saklanıyorKorkunç detaylar tek tek ortaya çıktı! 'Seks gurusu' nerede saklanıyor?#Paramahamsa Nithyananda
‘Taciz’ iddialarıyla gündeme gelmişti... Tekerlekli sandalye ile adliyede‘Taciz’ iddialarıyla gündeme gelmişti... Tekerlekli sandalye ile adliyede#Ece Ronay
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
HABERLERSpor Arena Haberleri

Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte Süper Lig'de 17. haftanın fikstürü

#Süper Lig#Fikstür#17.Hafta
Süper Ligde bu hafta kimlerin maçı var İşte Süper Ligde 17. haftanın fikstürü

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 17'nci hafta karşılaşmaları sahne alacak. Ayrıca bu hafta Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanacak. Peki derbi heyecanı yaşanacak haftada kimlerin maçı var? İşte Süper Lig 17. hafta programı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta yarın oynanacak GZT Giresunspor - Altay maçı ile başlayacak. Pazar günü oynanacak derbide ise Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında GZT Giresunspor, Altay'ı konuk edecek. Bu hafta derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de mücadele edecek. Lider Trabzonspor da Hatayspor'u ağırlayacak. Galatasaray ise sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

17 Aralık Cuma:

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Haberin Devamı

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fikstür#17.Hafta

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge