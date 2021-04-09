Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 34. haftanın programı
Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de ise 33. hafta mücadeleleri yapılacak. İşte Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların programı
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de maç programı şöyle:
Süper Lig
10 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türk Telekom)
11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)
12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep (Ülker)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)