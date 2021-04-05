Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 33. haftanın programı
Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak. Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü ligde kalma mücadelesinin kıyasıya yaşandığı Süper Lig'de 33. haftanın fikstürü merak ediliyor.. İşte Süper Lig'de haftanın maçları ve detaylar
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın maç oynamadan (bay) geçtiği ligin 33. haftasının programı şöyle:
6 Nisan Salı
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)
7 Nisan Çarşamba:
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
8 Nisan Perşembe:
16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)