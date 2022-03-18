Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 30. haftanın fikstürü ve oynanacak maçlar

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. haftanın programı bu şekilde;

Süper Lig

18 Mart Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor

19 Mart Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor

20 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor