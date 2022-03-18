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Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 30. haftanın fikstürü ve oynanacak maçlar

#Süper Lig#Lig Fikstürü#Süper Ligde Haftanın Programı
Süper Ligde bu hafta kimlerin maçı var İşte 30. haftanın fikstürü ve oynanacak maçlar

Spor Toto Süper Lig'e 30. haftanın karşılaşmaları sahne alacak., Spor Toto 1. Lig'e ise geçtiğimiz hafta ülkemizin bir çok bölgesinde kar yağışlarının etkili olması nedeniyle ligler ertelenmişti. Alt liglerde bu hafta 29. hafta mücadeleleri ile devam edilecekTFF 2. Lig'de 30. TFF 3. Lig'de ise 1. ve 3. Grup'ta 27. 2. Grup'ta ise 30'uncu hafta müsabakaları yapılacak. 

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. haftanın programı bu şekilde;

Süper Lig

18 Mart Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor 

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor 

19 Mart Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa 

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor 

20 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor

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#Süper Lig#Lig Fikstürü#Süper Ligde Haftanın Programı

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