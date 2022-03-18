Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 30. haftanın fikstürü ve oynanacak maçlar

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. haftanın programı bu şekilde;
Süper Lig
18 Mart Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor
19 Mart Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor
20 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor