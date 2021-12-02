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Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 15. haftanın fikstürü ve canlı yayın bilgileri

#Süper Lig#Fikstür#15. Haftanın Maçları
Süper Ligde bu hafta kimlerin maçı var İşte 15. haftanın fikstürü ve canlı yayın bilgileri

Süper Lig'de haftanın hakemleri ve fikstürü açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre müsabakaların oynanacağı günler ve hakemler duyuruldu.

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3 Aralık Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Mete Kalkavan - beIN Sports 1 

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu - beIN Sports 2

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus - beIN Sports 1 

19.00 Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır - beIN Sports 1 

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler - beIN Sports 1 

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar - beIN Sports 1 

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler - beIN Sports 2

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük - beIN Sports 1 

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy - beIN Sports 1 

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk - beIN Sports 2

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#Süper Lig#Fikstür#15. Haftanın Maçları

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