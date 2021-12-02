Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 15. haftanın fikstürü ve canlı yayın bilgileri

3 Aralık Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Mete Kalkavan - beIN Sports 1
4 Aralık Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu - beIN Sports 2
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus - beIN Sports 1
19.00 Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır - beIN Sports 1
5 Aralık Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler - beIN Sports 1
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar - beIN Sports 1
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler - beIN Sports 2
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük - beIN Sports 1
6 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy - beIN Sports 1
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk - beIN Sports 2