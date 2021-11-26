Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 14. haftanın fikstürü ve TV rehberi

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14. haftada görev alacak hakemler şunlar:

26 KASIM CUMA:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Erkan Özdamar | beIN Sports 1

20.00 Medipol Başakşehir-Altay: Ümit Öztürk | beIN Sports 2

27 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan | beIN Sports 1

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu | beIN Sports 1

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek | beIN Sports 1

28 KASIM PAZAR:

13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus | beIN Sports 2

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır | beIN Sports 1

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler | beIN Sports 2

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan | beIN Sports 1

29 KASIM PAZARTESİ:

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20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan | beIN Sports 1