Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 14. haftanın fikstürü ve TV rehberi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14. haftada görev alacak hakemler şunlar:
26 KASIM CUMA:
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Erkan Özdamar | beIN Sports 1
20.00 Medipol Başakşehir-Altay: Ümit Öztürk | beIN Sports 2
27 KASIM CUMARTESİ:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan | beIN Sports 1
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu | beIN Sports 1
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek | beIN Sports 1
28 KASIM PAZAR:
13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus | beIN Sports 2
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır | beIN Sports 1
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler | beIN Sports 2
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan | beIN Sports 1
29 KASIM PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan | beIN Sports 1