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Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 14. haftanın fikstürü ve TV rehberi

#Süper Lig#Süper Lig Fikstür#14. Hafta Fikstürü
Süper Ligde bu hafta kimlerin maçı var İşte 14. haftanın fikstürü ve TV rehberi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftanın fikstürü ve karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Peki Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte 14. haftanın fikstürü ve TV rehberi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14. haftada görev alacak hakemler şunlar:

26 KASIM CUMA:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Erkan Özdamar | beIN Sports 1 
20.00 Medipol Başakşehir-Altay: Ümit Öztürk  | beIN Sports 2

27 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan  | beIN Sports 1 
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu  | beIN Sports 1 
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek  | beIN Sports 1 

28 KASIM PAZAR:

13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus  | beIN Sports 2
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır  | beIN Sports 1 
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler  | beIN Sports 2
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan  | beIN Sports 1 

29 KASIM PAZARTESİ:

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20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan  | beIN Sports 1 

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