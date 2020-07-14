MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte gelecek hafta programı (33.hafta)
GeriSpor Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte gelecek hafta programı (33.hafta)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 14.07.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte gelecek hafta programı (33.hafta)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte gelecek hafta programı (33.hafta)
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de 32. hafta, yapılan 5 maçla sona erdi. Hem şampiyonluk yarışında hem de düşme hattıda önemli sonuçların alındığı karşılaşmalarda Medipol Başakşehir Konya deplasmanında kaybetmesine rağmen, Trabzonspor'un da yenilmesi ile avantajını korudu. Şampiyonluk yarışı kadar ligden düşme hattında da hareketli günler yaşanıyor. Bir birlerine yakın puanlarda olan takımlar düşme hattında son haftalara girmiş durumda.. İşte İşte gelecek hafta programı (33.hafta) ve oynanacak maçlar

Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden lider Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilirken, takipçisi Trabzonspor da dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.

İki takım, son 2 haftaya 4 puanlık farkla girdi.

Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen takımlardan Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken, Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar

Göztepe-Gençlerbirliği: 1-3

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-0

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: 1-1

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 4-3

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Gelecek haftanın programı: 33. hafta

17 Temmuz Cuma:

21.00 Galatasaray-Göztepe

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor

19 Temmuz Pazar:

18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

20 Temmuz Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle