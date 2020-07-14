Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte gelecek hafta programı (33.hafta)
Süper Lig'de 32. hafta, yapılan 5 maçla sona erdi. Hem şampiyonluk yarışında hem de düşme hattıda önemli sonuçların alındığı karşılaşmalarda Medipol Başakşehir Konya deplasmanında kaybetmesine rağmen, Trabzonspor'un da yenilmesi ile avantajını korudu. Şampiyonluk yarışı kadar ligden düşme hattında da hareketli günler yaşanıyor. Bir birlerine yakın puanlarda olan takımlar düşme hattında son haftalara girmiş durumda.. İşte İşte gelecek hafta programı (33.hafta) ve oynanacak maçlar
Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden lider Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilirken, takipçisi Trabzonspor da dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.
İki takım, son 2 haftaya 4 puanlık farkla girdi.
Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
Düşme hattından uzaklaşmak isteyen takımlardan Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken, Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar
Göztepe-Gençlerbirliği: 1-3
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-0
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: 1-1
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 4-3
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1
Gelecek haftanın programı: 33. hafta
17 Temmuz Cuma:
21.00 Galatasaray-Göztepe
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
19 Temmuz Pazar:
18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
20 Temmuz Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
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