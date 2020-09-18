Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de ikinci hafta başlıyor!
'Bu hafta hangi maçlar var?' sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Destekledikleri takımlarının bu hafta hangi takımla karşılaşacağını merak eden pek çok futbolsever, hafta sonu öncesi araştırmalarına hız verdi. Öte yandan TFF'nin yayınladığı haftalık programa göre bu hafta kritik müsabakalar olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar olacak?
Süper Lig'de 2. hafta oynanacak Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligde cumartesi ve pazar günleri dörder karşılaşma oynanacak. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u pazartesi günü konuk edecek. Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19 Eylül Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
20 Eylül Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
21 Eylül Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
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