Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 31. hafta programı
Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 31. hafta maçları merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası seyircisiz oynanan maçların, bu hafta ne zaman başlayacağı ve hangi takımların karşılaşacağı sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam edecek. Süper Lig'de 31. hafta oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Futbolseverler de bu hafta hangi karşılaşmaların olduğunu sorguluyor. İşte, Süper Lig'de 31. hafta programı...
Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, 7 Temmuz'da saat 18.30'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Günün diğer maçında ise lider Medipol Başakşehir, saat 21.00'de Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
Lider Medipol Başakşehir'in en yakın takipçisi Trabzonspor ise 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:
7 Temmuz Salı:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
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