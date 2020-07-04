Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 30. hafta programı

Süper Lig'de 30. hafta start aldı. Ligde haftanın öne çıkan maçında zirve yarışı veren Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaşacak. Haftanın kapanışı ise Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş mücadelesi ile olacak. İşte, Süper Lig'de 30. hafta programı...

3 Temmuz Cuma:

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1

4 Temmuz Cumartesi:

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 1-4

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

5 Temmuz Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

6 Temmuz Pazartesi:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)