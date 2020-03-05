Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 25. hafta programı
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş, saat 20.00'de Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Gözler şimdi bu haftanın kritik müsabakalarında. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 25. hafta, 6 Mart'ta oynanacak tek maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:
6 Mart Cuma:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
7 Mart Cumartesi:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)
8 Mart Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
9 Mart Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
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