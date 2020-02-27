Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 24. hafta maçları
Ligde 23. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesi nefes kesiyor. Öte yandan kümede kalma hattında ise pek çok takım tehlike bölgesinde bulunuyor. Gözler şimdi bu hafta oynanacak müsabakalarda. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'in 24. haftası zirve yarışında kritik müsabakalara sahne olacak. 23. haftası geride kalan ligde şampiyonluk yarışında 4 takım kıyasıya bir yarış içinde. İşte, Süper Lig'de bu haftanın maçları...
28 Şubat Cuma:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
29 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
1 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
2 Mart Pazartesi:
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
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