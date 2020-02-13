Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 22. hafta programı

Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı Süper Lig'de heyecanın dozu 22. hafta maçlarıyla zirve yapacak. Süper Lig'de 22. hafta müsabakaları ise pek çok futbolseverin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, Süper Lig 22. hafta programı...

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler