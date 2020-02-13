Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 22. hafta programı
Zirve yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek. Gözler şimdi bu hafta oynanacak diğer kritik karşılaşmalarda. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı Süper Lig'de heyecanın dozu 22. hafta maçlarıyla zirve yapacak. Süper Lig'de 22. hafta müsabakaları ise pek çok futbolseverin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, Süper Lig 22. hafta programı...
14 Şubat Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 Şubat Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
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