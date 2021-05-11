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GeriSpor Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 41. hafta maç programı
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Spor Arena
Haber Giriş: 11.05.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 41. hafta maç programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 41. hafta maç programı

Süper Lig'de bugün oynanacak 41. hafta maçlarının sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir. Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 79, üçüncü Galatasaray'ın ise 78 puanı bulunuyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Ligde bu akşam Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak, Galatasaray ise deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. İşte, Süper Lig 41. hafta maç programı...

HAFTANIN MAÇLARI

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.30 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Gaziantep-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

20.30 Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

20.30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

20.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Suat Arslanboğa

 

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