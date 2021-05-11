Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 41. hafta maç programı

Ligde bu akşam Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak, Galatasaray ise deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. İşte, Süper Lig 41. hafta maç programı...

HAFTANIN MAÇLARI

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.30 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Gaziantep-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

20.30 Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

20.30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

20.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Suat Arslanboğa