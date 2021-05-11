Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 41. hafta maç programı
Süper Lig'de bugün oynanacak 41. hafta maçlarının sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir. Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 79, üçüncü Galatasaray'ın ise 78 puanı bulunuyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Ligde bu akşam Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak, Galatasaray ise deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. İşte, Süper Lig 41. hafta maç programı...
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
20.30 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Gaziantep-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
20.30 Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
20.30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
20.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Suat Arslanboğa