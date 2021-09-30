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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 8. haftanın maç programı

#Süper Lig#Süper Lig'de Bu Hafta Hangi Maçlar Var?#Haftanın Maçları
Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 8. haftanın maç programı

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi 2 maçla açılacak. Haftanın ilk iki maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta başka hangi maçlar var?

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Süper Lig'de 8. hafta mücadelesi 1 Ekim'de yapılacak 2 maçla başlayacak. Ligde haftanın açılış maçlarında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Adana Demirspor'u, VavaCars Fatih Karagümrük ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:

1 Ekim Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

2 Ekim Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

3 Ekim Pazar:

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13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

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