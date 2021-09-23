Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 7. haftanın güncel programı

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Süper Lig'de bu hafta da bir birinden heyecanlı müsabakalar olacak. Nefeslerin tutulacağı Süper Lig'de karşılaşmalar 24 Eylül Cuma günü başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

24 Eylül Cuma:

20.00 Altay-Beşiktaş (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)

26 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

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20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)