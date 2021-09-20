Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 6. haftanın programı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptıBakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
İçişleri Bakanı Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel ile görüştüİçişleri Bakanı Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel ile görüştü#İçişleri Bakanı
Son dakika... CHP Sözcüsü Öztrak açıkladı: Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca disipline sevk edildiSon dakika... CHP Sözcüsü Öztrak açıkladı: Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca disipline sevk edildi#CHP
Fransa Savunma Bakanı: Fransa Maliden gitmiyorFransa Savunma Bakanı: Fransa Mali'den gitmiyor#Mali
Kuruçeşmede İki Deliden yüzyılın buluşmasıKuruçeşme'de 'İki Deli'den yüzyılın buluşması!#Hande Yener
Avrupa ordusu açıklaması: Şu an için gündemde değilAvrupa ordusu açıklaması: Şu an için gündemde değil#Avrupa Birliği
Son dakika: Nihat Özdemirden Şenol Güneş ve tazminat açıklamasıSon dakika: Nihat Özdemir'den Şenol Güneş ve tazminat açıklaması#Milli Takım
Kontrolü Harry ile Meghana kaptırdılar: Karşı atak başlıyorKontrolü Harry ile Meghan'a kaptırdılar: Karşı atak başlıyor #Prens Harry Meghan Markle
Son Dakika: A Milli Takımda Stefan Kuntz dönemi başladı Dikkat çeken Sergen Yalçın itirafı...Son Dakika: A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başladı! Dikkat çeken Sergen Yalçın itirafı...#Stefan Kuntz
İngiltere ekonomik durgunluğa neden olacak bebek kıtlığı ile karşı karşıyaİngiltere ekonomik durgunluğa neden olacak "bebek kıtlığı" ile karşı karşıya#İngiltere
HABERLERSpor Arena Haberleri

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 6. haftanın programı

#Süper Lig'de Bu Hafta Hangi Maçlar Var?#Haftanın Maçları#Seoanasayfa
Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 6. haftanın programı

Süper Lig'de 6. hafta maçları futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bu hafta destekledikleri takımların kimlerle maç yapacağını merak eden futbolseverler, TFF'nin açıkladığı Süper Lig fikstürünü öğrenmek istiyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

21 Eylül Salı:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

22 Eylül Çarşamba:

17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

23 Eylül Perşembe:

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)

20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig'de Bu Hafta Hangi Maçlar Var?#Haftanın Maçları#Seoanasayfa