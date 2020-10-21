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Spor Arena
Haber Giriş: 21.10.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 6. hafta maç programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 6. hafta maç programı
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Süper Lig'de 5. hafta, 2 maçla tamamlandı. Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor liderliğe yükseldi. Haftanın kapanış maçlarında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a evinde 2-1 yenilirken Akdeniz temsilcisi puanını 13'e yükselterek haftayı zirvede kapattı. Gözler şimdi 6. hafta maçlarında. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi. Beşiktaş'ın maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 5. haftasından sonra şimdi de 6. hafta maçları gündemde. İşte, konuya dair ayrıntılar...

23 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

24 Ekim Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Kazım Karabekir)

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Atatürk)

Not: Süper Lig'in 6. haftasında yapılması gereken MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

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