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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 5. hafta programı

#Süper Lig'de Bu Hafta Hangi Maçlar Var?#Süper Lig#Seohaber
Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 5. hafta programı

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu sporseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Geride kalan 4 haftanın ardından heyecanın arttığı ligde, bu hafta da kritik maçlar olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Süper Lig'de 5. hafta 17 Eylül'de oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. İzmir derbisinde Altay ile göztepe karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

17 Eylül Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

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#Süper Lig'de Bu Hafta Hangi Maçlar Var?#Süper Lig#Seohaber