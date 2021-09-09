Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 4. haftanın programı
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakalar hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bir birinden kritik mücadelelerin olduğu 4. haftada, öne çıkan maç ise Trabzonspor-Galatasaray arasında oynanacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. İşte, 4. haftanın programı...
11 Eylül Cumartesi:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
12 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
13 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük