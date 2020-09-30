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Spor Arena
Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 4. haftanın programı!

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 4. haftanın programı!
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Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumuna göre bu yıl lige çıkan Fatih Karagümrük 1. sırada yer alıyor. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı ve sonuncu sırada yer alıyor. Gözler şimdi 4. hafta maçlarında. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. haftada oynanacak nefes kesen mücadeleler öncesi, hangi takımın kiminle maç yapacağı merak konusu oldu. İşte, Süper Lig'de 4. haftanın programı...

2 Ekim Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

3 Ekim Cumartesi:

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)

4 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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