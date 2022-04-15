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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 33. haftanın programı

#Süper Lig#Süper Lig Maçları
Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 33. haftanın programı

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında heyecan bu akşam, 16 Nisan Cumartesi, 17 Nisan Pazar ve 18 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Kayserispor ile Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Bu hafta Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş da deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

15 Nisan Cuma:

20.30 Trabzonspor - V. Fatih Karagümrük
20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor

16 Nisan Cumartesi:

13.30 A. Hatayspor - D.G. Sivasspor
16.00 Altay - Medipol Başakşehir
16.00 A. Alanyaspor - F. T. Antalyaspor
20.30 Fenerbahçe - Göztepe

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17 Nisan Pazar:

13.30 İ.H. Konyaspor - Gaziantep FK
16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor
20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray - Ö.K. Yeni Malatyaspor

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