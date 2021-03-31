Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 32. haftanın programı
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Öte yandan diğer takım taraftarları da destekledikleri ekiplerin maç programlarını araştırıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı ve yönetecek hakemler şöyle:
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
4 Nisan Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır