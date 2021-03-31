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Spor Arena
Haber Giriş: 31.03.2021 - 15:06 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 32. haftanın programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 32. haftanın programı

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Öte yandan diğer takım taraftarları da destekledikleri ekiplerin maç programlarını araştırıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı ve yönetecek hakemler şöyle:

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

4 Nisan Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

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