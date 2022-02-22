Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 27. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları sona erdi. Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Gözler şimdi 27. hafta müsabakalarında. Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
25 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor
26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş
27 Şubat Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe
13.30 Altay-Gaziantep FK
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe