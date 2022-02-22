Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 27. haftanın programı

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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları sona erdi. Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Gözler şimdi 27. hafta müsabakalarında. Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

25 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş

27 Şubat Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe

13.30 Altay-Gaziantep FK

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe