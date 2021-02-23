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Spor Arena
Haber Giriş: 23.02.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 27. haftanın programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 27. haftanın programı
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Ligin 26. haftası tek maçla tamamlandı. Galatasaray, 54 puanla liderliğini sürdürdü. Haftayı maç yapmadan (bay) geçen Beşiktaş 51 puanla ikinci sırada bulunurken, konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe ise aynı puanla üçüncü sırada yer aldı. Şimdi ise 27. haftanın programı merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Zirve yarışında rekabetin giderek arttığı Süper Lig'de, bu hafta yine seyir zevki yüksek maçlar olacak. Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Şubat Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)

27 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

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