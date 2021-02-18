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GeriSpor Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 26. haftanın programı
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Spor Arena
Haber Giriş: 18.02.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 26. haftanın programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 26. haftanın programı
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Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Öte yandan diğer takım taraftarları da destekledikleri ekiplerin maç programlarını araştırıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

19 Şubat Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Hüseyin Göçek

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

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