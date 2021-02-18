Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 26. haftanın programı
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Öte yandan diğer takım taraftarları da destekledikleri ekiplerin maç programlarını araştırıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:
19 Şubat Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
21 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Hüseyin Göçek
22 Şubat Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya