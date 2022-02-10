Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 25. haftanın programı

Süper Lig'de 25. hafta yine heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Bu hafta hangi takımların birbiri ile karşılaşacağını merak eden futbolseverler araştırmalarına hız verdi. İşte, Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının programı şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor
13 Şubat Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
14 Şubat Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş