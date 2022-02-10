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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 25. haftanın programı

#Süper Lig#Süper Lig Maçları
Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 25. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı, 11-12-13-14 Şubat'taki maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Altay ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Lider Trabzonspor ise kendi evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Süper Lig'de 25. hafta yine heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Bu hafta hangi takımların birbiri ile karşılaşacağını merak eden futbolseverler araştırmalarına hız verdi. İşte, Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının programı şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe

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20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

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