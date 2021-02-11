Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 25. hafta programı
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Öte yandan diğer takım taraftarları da destekledikleri ekiplerin maç programlarını araştırıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Şubat Cuma:
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
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