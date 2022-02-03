Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 24. hafta programı

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Süper Lig'de 24. hafta yine heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Bu hafta hangi takımların birbiri ile karşılaşacağını merak eden futbolseverler araştırmalarına hız verdi. İşte, Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor