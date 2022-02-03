Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 24. hafta programı

Süper Lig'de 24. hafta yine heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Bu hafta hangi takımların birbiri ile karşılaşacağını merak eden futbolseverler araştırmalarına hız verdi. İşte, Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
19.00 Göztepe-Altay
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor