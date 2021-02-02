Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 23. haftanın programı
Süper Lig'de 23. hafta bugün oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak. Ligde bugün Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa ve Galatasaray-Medipol Başakşehir maçları oynanacak. Öte yandan diğer taraftarlar da kendi takımlarının maç programını merak ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Şubat Salı:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
3 Şubat Çarşamba:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Perşembe:
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
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