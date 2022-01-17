Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 22. haftanın programı

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Süper Lig'de 22. hafta yine heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Bu hafta hangi takımların birbiri ile karşılaşacağını merak eden futbolseverler araştırmalarına hız verdi. İşte, Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Ocak Salı:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)

20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

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20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)