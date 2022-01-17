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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 22. haftanın programı

#Süper Lig#Süper Lig'de Bu Hafta Hangi Maçlar Var?#Seoanasayfa
Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 22. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı 18 Ocak, 19 Ocak ve 20 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Lider Trabzonspor kendi evinde GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Süper Lig'de 22. hafta yine heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Bu hafta hangi takımların birbiri ile karşılaşacağını merak eden futbolseverler araştırmalarına hız verdi. İşte, Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Ocak Salı:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)

20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

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20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

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