Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 22. haftanın programı
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı 29 Ocak Cuma günü başlıyor. Toplam 21 takımın mücadele ettiği lige bu sezon ara verilmedi. Sezonun ikinci yarısında takımlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maça çıkamadığı takdirde hükmen mağlup ilan edilecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci yarısı oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Süper Lig'in 22. haftasında Cuma günü Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK-Galatasaray maçları oynanacak. İşte, haftanın programı...
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Ocak Cuma:
16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)
19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
31 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
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