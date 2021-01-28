Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 22. haftanın programı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci yarısı oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Süper Lig'in 22. haftasında Cuma günü Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK-Galatasaray maçları oynanacak. İşte, haftanın programı...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Ocak Cuma:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)