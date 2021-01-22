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Spor Arena
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 21. haftanın programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 21. haftanın programı
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Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olacağı merak konusu oldu. Destekledikleri takımların maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler, bu haftanın güncel programını öğrenmek istiyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 21. hafta maçlarıyla sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu hafta hangi maçların yapılacağı netleşti. Süper ligde haftanın maç programı şöyle:

23 Ocak Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

24 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

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