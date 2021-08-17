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GeriSpor Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. haftanın programı
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Spor Arena
Haber Giriş: 17.08.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. haftanın programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. haftanın programı

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. İlk haftadan nefesleri kesen lig maçları, başta dört büyükleri destekleyen taraftarlar olmak üzere pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Sporseverler, bu hafta destekledikleri takımın kiminle karşılaşacağını öğrenmek istiyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken, ilk haftayı Trabzonspor lider geçti. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, ilk haftada zirveye yerleşti. Gözler şimdi Süper Lig'de 2. hafta maçlarının tarihlerinde. İşte, Ligde 2. haftanın programı...

20 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor

19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)

22 Ağustos Pazar

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor

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