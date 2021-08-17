Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. haftanın programı
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. İlk haftadan nefesleri kesen lig maçları, başta dört büyükleri destekleyen taraftarlar olmak üzere pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Sporseverler, bu hafta destekledikleri takımın kiminle karşılaşacağını öğrenmek istiyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken, ilk haftayı Trabzonspor lider geçti. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, ilk haftada zirveye yerleşti. Gözler şimdi Süper Lig'de 2. hafta maçlarının tarihlerinde. İşte, Ligde 2. haftanın programı...
20 Ağustos Cuma
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)
22 Ağustos Pazar
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
23 Ağustos Pazartesi
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor