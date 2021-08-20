Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. haftanın müsabaka programı
Süper Lig'in 2. haftasında hangi maçların olacağı pek çok futbolseverin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Uzun bir aranın ardından heyecanın başladığı Süper Lig'de rekabetin dozu bir an olsun bu hafta da düşmeyecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu oynanan ikinci hafta maçları ile devam edecek. Geçtiğimiz haftadan itibaren heyecanın başladığı lig, bu hafta da önemli müsabakalara sahne olacak. İşte, Süper Lig'de 2. haftanın müsabaka programı...
CUMA:
20.30 Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
CUMARTESİ:
19.15 Kasımpaşa - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19:15 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21:45 Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan
21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk
PAZAR:
19:15 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21:45 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
21:45 Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
PAZARTESİ:
19:15 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21:45 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek