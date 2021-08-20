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GeriSpor Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. haftanın müsabaka programı
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Spor Arena
Haber Giriş: 20.08.2021 - 23:35 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. haftanın müsabaka programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. haftanın müsabaka programı

Süper Lig'in 2. haftasında hangi maçların olacağı pek çok futbolseverin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Uzun bir aranın ardından heyecanın başladığı Süper Lig'de rekabetin dozu bir an olsun bu hafta da düşmeyecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu oynanan ikinci hafta maçları ile devam edecek. Geçtiğimiz haftadan itibaren heyecanın başladığı lig, bu hafta da önemli müsabakalara sahne olacak. İşte, Süper Lig'de 2. haftanın müsabaka programı...

CUMA:

20.30 Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

CUMARTESİ:

19.15 Kasımpaşa - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19:15 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21:45 Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan

21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk

PAZAR:

19:15 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21:45 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21:45 Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

PAZARTESİ:

19:15 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21:45 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

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