Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. haftanın müsabaka programı

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu oynanan ikinci hafta maçları ile devam edecek. Geçtiğimiz haftadan itibaren heyecanın başladığı lig, bu hafta da önemli müsabakalara sahne olacak. İşte, Süper Lig'de 2. haftanın müsabaka programı...

CUMA:

20.30 Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

CUMARTESİ:

19.15 Kasımpaşa - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19:15 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21:45 Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan

21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk

PAZAR:

19:15 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21:45 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21:45 Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

PAZARTESİ:

19:15 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21:45 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek