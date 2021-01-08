Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 18. haftanın maç programı
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
9 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Yeni 4 Eylül)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-Fraport-TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)
10 Ocak Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Kocaeli)
16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Antakya Atatürk)
11 Ocak Pazartesi:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
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