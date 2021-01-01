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Spor Arena
Haber Giriş: 01.01.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 16. haftanın maç programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 16. haftanın maç programı
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Yeni yılın ilk haftası ile birlikte futbol maçları da gündeme geldi. Adım adım ilk yarının sonuna yaklaşılan Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Bu hafta Süper Lig birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. Futbolda Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)

3 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

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