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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 10. haftanın programı

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Süper Ligde bu hafta hangi maçlar var İşte 10. haftanın programı

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılıyor. 10. hafta 22 Ekim'de yapılacak tek maçla başlayacak. Ligde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Altay, Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak. Haftanın öne çıkan müsabakasında Beşiktaş, 25 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta yapılacak derbi saat 20.00'de başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Süper Lig'in bu haftalık maç programı pek çok sporsever tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın programı şöyle:

22 Ekim Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

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