Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 10. haftanın programı

Süper Lig'in bu haftalık maç programı pek çok sporsever tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın programı şöyle:
22 Ekim Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
24 Ekim Pazar:
13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
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