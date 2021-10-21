Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 10. haftanın programı

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Süper Lig'in bu haftalık maç programı pek çok sporsever tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın programı şöyle:

22 Ekim Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)