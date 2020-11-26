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Spor Arena
Haber Giriş: 26.11.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 10. haftanın programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 10. haftanın programı
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Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig'de 10. hafta, cuma günü yapılacak tek maçla start alacak. Haftanın açılış müsabakasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Ligin 10. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak. Karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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