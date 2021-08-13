Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 1. hafta müsabaka programı
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla 15 Mayıs'ta tamamlanan 2020-2021 sezonunun ardından Süper Lig'de 64. sezonun perdesi, İstanbul'da son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla açılacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de sezonun açılış maçında bugün, son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Süper Lig'de bugün başlayacak 2021-2022 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:
13 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
14 Ağustos Cumartesi:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep (Atatürk Olimpiyat)
21.45 Altay-Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)
15 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
16 Ağustos Pazartesi:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
21.45 Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)