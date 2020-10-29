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Spor Arena
Haber Giriş: 29.10.2020 - 14:06 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 7. hafta maç programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 7. hafta maç programı
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Zirve için mücadele eden ekiplerin her hafta ayrı bir öneme sahip maçları öncesi taraftarlar da, destekledikleri takımların bu hafta kimlerle maç yapacaklarını merak ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig'in 7. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Ligde cuma günü Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor-Kasımpaşa maçları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

30 EKİM CUMA

20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

31 EKİM CUMARTESİ

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

1 KASIM PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

2 KASIM PAZARTESİ

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)

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