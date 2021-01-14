Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 19. haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala heyecan hız kesmeden devam ediyor. 19. hafta da birbirinden heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Süper Lig'in 19. haftası 15 Ocak'ta oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın ilk maçında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Pazar günü oynanacak derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak 19. haftanın programı şöyle:
15 Ocak Cuma:
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)
16 Ocak Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
17 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
18 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
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