Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 18. haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala heyecan hız kesmeden devam ediyor. 18. hafta da birbirinden heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Süper Lig'in 18. haftası 9 Ocak'ta oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şöyle:
9 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
10 Ocak Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat
16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
11 Ocak Pazartesi:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
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