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GeriSpor Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 18. haftanın programı belli oldu
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Spor Arena
Haber Giriş: 08.01.2021 - 09:08 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 18. haftanın programı belli oldu

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 18. haftanın programı belli oldu
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Süper Lig'de ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala heyecan hız kesmeden devam ediyor. 18. hafta da birbirinden heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Süper Lig'in 18. haftası 9 Ocak'ta oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarının programı şöyle:

9 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

10 Ocak Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

11 Ocak Pazartesi:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen​​​​​​​

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