Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 17. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala heyecan hız kesmeden devam ediyor. 17. hafta da birbirinden heyecan dolu müsabakalara sahne olacak. Süper Lig'in 17. haftası 6 Ocak'ta oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:
5 Ocak 2021 Salı:
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
6 Ocak 2021 Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
7 Ocak 2021 Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle